Полушка 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 13000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность UNC (6) AU (14) XF (22) VF (18) F (6) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (5) VF30 (2) VF25 (2) F15 (2) DETAILS (4) BN (7) Сервис NGC (8) ННР (2) RNGA (1)

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