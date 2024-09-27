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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1767 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1767 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,311,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 13000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полушка 1767 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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