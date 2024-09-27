Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,311,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 13000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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