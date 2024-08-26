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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1767 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1767 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,294,100

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1767 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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