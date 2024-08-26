Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,294,100
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF45 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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