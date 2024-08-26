2 копейки 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (12) VF (10) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (2) VF25 (1) BN (8) Сервис RNGA (2) ННР (3) NGC (2)

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