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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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