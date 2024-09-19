Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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