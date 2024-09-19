Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность UNC (8) AU (9) XF (10) VF (3) F (4) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (2) MS60 (2) AU55 (2) AU53 (3) XF40 (2) VF30 (1) BN (7) Сервис RNGA (2) NGC (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (7)

Katz (9)

MUNZE (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Rare Coins (5)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (7)

Знак (1)

Имперская монета (5)

Русское Наследие (3)