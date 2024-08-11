2 копейки 1767 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность XF (5) VF (9) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) VF30 (1) F15 (1)