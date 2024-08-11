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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1767 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1767 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1767 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 ММ на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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