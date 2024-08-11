Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1767 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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