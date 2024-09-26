Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1767 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск