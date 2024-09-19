1 рубль 1767 года СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Александр за 1100000 RUB. Торги состоялись 24 мая 2023.

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