Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1767 года СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Грубый чекан
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,210,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Александр за 1100000 RUB. Торги состоялись 24 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (6)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13723 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
7206 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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