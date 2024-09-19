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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1767 года СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,210,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Александр за 1100000 RUB. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13723 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
7206 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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