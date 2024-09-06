1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6528 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность AU (3) XF (21) VF (7) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (1) F15 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

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