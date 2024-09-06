Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6528 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (5)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (2)
  • Александр (5)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1767 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1767 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск