Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6528 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1767 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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