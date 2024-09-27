2 копейки 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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