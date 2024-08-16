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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Редкие Монеты за 450 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе InAsta - December 3, 2018
Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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