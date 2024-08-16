Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Редкие Монеты за 450 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
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Дата 25 марта 2020
Сохранность MS60
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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