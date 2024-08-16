2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Редкие Монеты за 450 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (12) VF (14) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (3) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (2) F15 (1) Сервис PCGS (1)

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