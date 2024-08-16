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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
1804 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 94 EUR
Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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