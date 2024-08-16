Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (7)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск