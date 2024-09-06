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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2614 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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