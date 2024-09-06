Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2614 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2016.
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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