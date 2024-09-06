2 копейки 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2614 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2016.

Сохранность UNC (4) AU (10) XF (16) VF (19) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (5) VF30 (2) DETAILS (1) BN (4) Сервис NGC (3) RNGA (2)

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