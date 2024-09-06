Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1764 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе The New York Sale за 9000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Katz (1)
- Lucernae Numismática (1)
- New York Sale (1)
- Nomisma (1)
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3254 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
1714 $
Цена в валюте аукциона 1515 EUR
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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