Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 BN NGC
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
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Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
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Где продать?
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