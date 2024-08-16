2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (2) AU (15) XF (17) VF (18) F (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (5) AU53 (6) AU50 (4) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (2) BN (13) Сервис NGC (9) PCGS (4) RNGA (3)

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