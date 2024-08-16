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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 BN NGC
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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