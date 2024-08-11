2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 575 USD. Торги состоялись 26 сентября 2017.

Сохранность UNC (3) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) RB (1) Сервис ANACS (1) NGC (2)