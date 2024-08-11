Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 575 USD. Торги состоялись 26 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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