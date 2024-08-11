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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 575 USD. Торги состоялись 26 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - September 26, 2017
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2017
Сохранность MS64 RB ANACS
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 575 USD
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS65 NGC
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 201 USD
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 2 копейки 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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