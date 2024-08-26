Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
5142 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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