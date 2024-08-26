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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (1)
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
5142 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 2 копейки 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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