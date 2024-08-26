2 копейки 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

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