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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1950 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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