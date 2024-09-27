Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1950 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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