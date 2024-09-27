2 копейки 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1950 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

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