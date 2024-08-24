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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1766 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1766 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1766 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Александр за 5750 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?

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