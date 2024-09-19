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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1764 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1764 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1764 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,536

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (1)
  • Rare Coins (9)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность G
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность F
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF20
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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