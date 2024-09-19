Денга 1764 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность XF (2) VF (12) F (6) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) VF35 (4) VF30 (1) VF20 (1) F15 (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Coins.ee (1)

Rare Coins (9)

Имперская монета (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (1)