Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1764 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,536
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Coins.ee (1)
- Rare Coins (9)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (1)
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность G
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF30
Цена
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