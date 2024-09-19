Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1764 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 340,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6070 RUB
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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