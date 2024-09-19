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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1764 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Гривенник 1764 года "С шарфом" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1764 года "С шарфом" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 340,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6070 RUB
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Гривенник 1764 "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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