Гривенник 1764 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (17) VF (22) F (4) VG (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (1) XF45 (4) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) Сервис ННР (2) NGC (3) RNGA (1)

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