Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,232
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 40000 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
14023 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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