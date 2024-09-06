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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,232

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 40000 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5340 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
14023 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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