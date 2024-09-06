10 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 40000 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

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