Полтина 1764 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе AURORA за 675000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность UNC (11) AU (31) XF (40) VF (18) F (6) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS61 (3) MS60 (4) AU58 (7) AU55 (4) AU53 (8) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (15) VF35 (2) F15 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (6) PCGS (1) NGC (13) RNGA (6)

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