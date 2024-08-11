Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1764 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 542,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе AURORA за 675000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
8338 $
Цена в валюте аукциона 770000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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