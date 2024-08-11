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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1764 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1764 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1764 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 542,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе AURORA за 675000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
8338 $
Цена в валюте аукциона 770000 RUB
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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