Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русский Нумизматический Дом (5)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 34500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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