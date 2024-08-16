Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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