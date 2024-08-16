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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 34500 RUB
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 18379 RUB
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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