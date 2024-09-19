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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1764 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1764 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1764 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: NGC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 406 EUR
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе RedSquare - September 11, 2021
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе RedSquare - September 11, 2021
Продавец RedSquare
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе RedSquare - June 19, 2021
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе RedSquare - June 19, 2021
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность F15 BN
Цена
Россия 5 копеек 1764 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1764 "Сестрорецкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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