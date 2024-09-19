5 копеек 1764 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность AU (5) XF (23) VF (28) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (2) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (1) BN (5) Сервис NGC (3) CGC (1)

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