Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1764 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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