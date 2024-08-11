5 копеек 1764 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Русское Наследие за 40000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

Сохранность UNC (5) AU (36) XF (60) VF (46) F (16) Нет оценки (40) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU53 (11) AU50 (3) XF45 (9) XF40 (5) VF35 (3) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (2) BN (16) Сервис NGC (6) RNGA (9) CGC (1)

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