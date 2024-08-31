1 рубль 1764 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 170506 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2021.

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