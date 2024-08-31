Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1764 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 263,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 170506 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (15)
- Busso Peus (2)
- DNW (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (4)
- Hermes Auctions (1)
- iNumis (1)
- Katz (10)
- Künker (12)
- MUNZE (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (13)
- Rauch (2)
- RedSquare (2)
- SINCONA (5)
- Teutoburger (5)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (16)
- Знак (3)
- Империя (5)
- Имперская монета (18)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (6)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU50 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск