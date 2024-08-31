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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1764 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1764 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1764 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 263,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 170506 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU50 CGC
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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