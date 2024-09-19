Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1764 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,271,358
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Авеста
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8295 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
19028 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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