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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1764 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1764 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1764 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,271,358

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Авеста
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8295 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1764 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
19028 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Россия 5 копеек 1764 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность VF
Цена
46130 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Россия 5 копеек 1764 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе SINCONA - May 23, 2012
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1764 "Короны королевские (шведская подделка)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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