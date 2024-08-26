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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1764 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1764 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1764 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 520,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 95000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15001 RUB
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Россия 20 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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