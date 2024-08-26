Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1764 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 520,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 95000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15001 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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