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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1764 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1764 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1764 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F15 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность F15 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F12 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1764 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60 RB
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1764 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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