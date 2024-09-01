Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1764 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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