5 копеек 1764 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (2) AU (18) XF (60) VF (40) F (7) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU55 (1) AU50 (10) XF45 (10) XF40 (12) VF35 (5) VF30 (5) VF25 (2) VF20 (3) F15 (2) F12 (1) DETAILS (1) RD (1) RB (2) BN (10) Сервис RNGA (5) NGC (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (17)

Baldwin's (1)

CNG (1)

Coinhouse (1)

Coins.ee (3)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (15)

La Galerie Numismatique (4)

MUNZE (3)

New York Sale (1)

Niemczyk (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (22)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Teutoburger (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (1)

Александр (14)

Империя (4)

Имперская монета (28)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (9)