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Денга 1764 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 100 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.
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