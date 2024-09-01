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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1764 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1764 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1764 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 100 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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