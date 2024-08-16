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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1764 года СПБ "С шарфом" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS62
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Россия Гривенник 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
8901 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF

Где продать?

Для продажи Гривенник 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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