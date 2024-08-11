Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1764 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1764 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1764 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Имперская монета за 48097 RUB. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • AURORA (11)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Katz (6)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (11)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (7)
  • SINCONA (2)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 2 копейки 1764 ММ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1764 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск