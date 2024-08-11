Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1764 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Имперская монета за 48097 RUB. Торги состоялись 18 января 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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