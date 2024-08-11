2 копейки 1764 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Имперская монета за 48097 RUB. Торги состоялись 18 января 2022.

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