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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,672

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Hess Divo за 50000 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
5814 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Naumann - August 6, 2017
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Dorotheum - May 18, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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