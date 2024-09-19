5 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Hess Divo за 50000 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

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