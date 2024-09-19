Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,672
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Hess Divo за 50000 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
5814 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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