Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1764 года СПБ СА "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (467) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 1100000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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