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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1764 года СПБ СА "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1764 года СПБ СА "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1764 года СПБ СА "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (467) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 1100000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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