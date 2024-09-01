1 рубль 1764 года СПБ СА "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 1100000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность UNC (78) AU (143) XF (138) VF (73) F (11) VG (1) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (18) MS61 (13) MS60 (11) AU58 (19) AU55 (30) AU53 (12) AU50 (4) XF45 (15) XF40 (10) VF35 (6) VF30 (4) F12 (1) DETAILS (18) PL (1) Сервис NGC (56) ННР (18) RNGA (14) PCGS (3)

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