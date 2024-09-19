Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1796 года. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
2592 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS66
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS65 BN
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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