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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1796 года. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1796 года Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1796 года Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
2592 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 2 копейки 1796 на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1796 на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS66
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS65 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 2 копейки 1796 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1796 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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