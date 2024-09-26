Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1796 года. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Hermes Auctions за 6000 RUB. Торги состоялись 17 июня 2024.
Сохранность
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- Hermes Auctions (1)
- New York Sale (1)
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