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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1763 года ЕМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1763 года ЕМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1763 года ЕМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,401,438

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 558 RUB
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF20 ANACS
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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