Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1763 года ЕМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,401,438
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- CNG (1)
- Haljak Coin Auction (5)
- Heritage Eur (1)
- Hermes Auctions (2)
- Katz (1)
- Rare Coins (4)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (10)
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 558 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF20 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск