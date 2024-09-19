2 копейки 1763 года ЕМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

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