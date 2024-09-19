Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1795 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1795 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1795 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (3)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
2018 $
Цена в валюте аукциона 111001 RUB
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 49600 RUB
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Империя - December 10, 2010
Продавец Империя
Дата 10 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск