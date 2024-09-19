Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1795 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
2018 $
Цена в валюте аукциона 111001 RUB
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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