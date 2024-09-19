2 копейки 1795 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность AU (1) XF (2) VF (6) F (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF25 (1) F15 (1)