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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - 2 копейки 1765 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1765 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
993 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 74000 RUB
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 2 копейки 1765 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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