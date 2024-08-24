Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
993 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 74000 RUB
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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