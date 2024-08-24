2 копейки 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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