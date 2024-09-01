2 копейки 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность UNC (6) AU (20) XF (24) VF (19) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (3) AU55 (7) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (4) VF35 (1) VF30 (1) BN (10) Сервис RNGA (5) NGC (3) ННР (6)

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