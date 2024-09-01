Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,432,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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