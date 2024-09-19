2 копейки 1766 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (3) AU (33) XF (70) VF (68) F (7) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (6) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (13) XF40 (10) VF35 (12) VF30 (4) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (2) RB (1) BN (13) Сервис NGC (2) RNGA (7) ННР (4)

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