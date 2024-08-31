2 копейки 1766 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность AU (5) XF (2) VF (8) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (2)