Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1766 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
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- Имперская монета (1)
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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