Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1766 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 2 копейки 1766 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1766 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (9)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
2364 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 2 копейки 1766 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск