Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1796 года АМ (Россия, Екатерина II)
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Александр за 416000 RUB. Торги состоялись 8 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4413 $
Цена в валюте аукциона 410000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
******
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Где продать?
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