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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1796 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1796 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1796 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Александр за 416000 RUB. Торги состоялись 8 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF20
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 40934 RUB
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4413 $
Цена в валюте аукциона 410000 RUB
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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