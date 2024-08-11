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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1763 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 2 копейки 1763 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1763 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • HERVERA (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF20
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1545 RUB
Россия 2 копейки 1763 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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