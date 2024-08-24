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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
10149 $
Цена в валюте аукциона 612000 RUB
Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Россия 2 копейки 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1796 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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