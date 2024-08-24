Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
10149 $
Цена в валюте аукциона 612000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Где продать?
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