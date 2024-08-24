2 копейки 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2019.

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