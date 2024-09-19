Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,877,750
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русское Наследие за 175000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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