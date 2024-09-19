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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1789 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1789 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,877,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русское Наследие за 175000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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