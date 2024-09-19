2 копейки 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русское Наследие за 175000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность UNC (7) AU (32) XF (29) VF (19) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (4) AU58 (14) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (3) BN (19) Сервис NGC (10) ННР (2) PCGS (3) RNGA (6)

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