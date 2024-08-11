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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1763 года ЕМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1763 года ЕМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1763 года ЕМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,401,438

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ЕМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Александр (3)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Империя - February 10, 2012
Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ЕМ на аукционе Империя - November 20, 2009
Продавец Империя
Дата 20 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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