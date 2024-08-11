2 копейки 1763 года ЕМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ЕМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2009.

Сохранность XF (3) VF (6) F (1) Сохранность (слабы) VF35 (3) F15 (1)