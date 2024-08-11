Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1763 года ЕМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,401,438
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ЕМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (3)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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