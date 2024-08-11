Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 664,850
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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