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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1774 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1774 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 664,850

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5275 RUB
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF30 BN NGC
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1774 ЕМ на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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