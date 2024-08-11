2 копейки 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (9) AU (3) XF (4) VF (13) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) BN (1) Сервис NGC (1)

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