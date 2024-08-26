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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1768 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1768 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 911,050

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе НИКО за 8500 RUB. Торги состоялись 14 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • InAsta (2)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе InAsta - June 23, 2021
Продавец InAsta
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе InAsta - May 6, 2019
Продавец InAsta
Дата 6 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1768 ЕМ на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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