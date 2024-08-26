Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 911,050
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе НИКО за 8500 RUB. Торги состоялись 14 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AURORA (5)
- Coins.ee (1)
- Hermes Auctions (1)
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- Katz (4)
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- Roma Numismatics (1)
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- Имперская монета (2)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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