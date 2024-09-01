2 копейки 1795 года АМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность AU (9) XF (7) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU50 (5) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис RNGA (1) PCGS (2) NGC (1)

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