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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1795 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1795 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1795 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,405

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (4)
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Stack's - May 15, 2018
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1795 АМ на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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