Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1795 года АМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,405
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
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Где продать?
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