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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1766 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1766 года СПМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1766 года СПМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (2)
  • Via (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (3)
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 6084 RUB
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе CNG - January 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность F12
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность F12
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность F12
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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