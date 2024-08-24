Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1766 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность F12
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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