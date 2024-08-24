2 копейки 1766 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность VF (11) F (4) Сохранность (слабы) VF30 (2) VF20 (1) F12 (3)